الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يجري مقابلات باختيار مهندسين للاستعانة بهم بالديوان العام

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عدة مقابلات مع المهندسين من التخصصات المختلفة من العاملين بمديريات الخدمات في كل من الشئون الصحية والشباب والرياضة والزراعة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة ريهام أحمد مدير عام المكتب الفني والدكتور أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية.
 

وأوضح "مختار"، أن المقابلات استهدفت اختيار مجموعة من هؤلاء المهندسين للاستعانة بهم لسد العجز في الاختصاصات الهندسية بالديوان العام وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
 

وأكد مختار، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة من خلال تعاون اجهزة وادارات المحافظة  مع مديريات الخدمات المعنية، مشيرا إلى أن هناك جهود مبذولة  ومستمرة للارتقاء بمنظومة العمل في جميع الإدارات والقطاعات وتذليل كافة العقبات أمامها وتدعيمها العناصر البشرية اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا بحضور رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومسئولي الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وتابع مختار، خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.
 

وأوضح مختار، أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامنًا مع إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل بطول بإجمالي طول 1،250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و250 مترا.
 

وأشار مختار، إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلى المقاعد وبلاط إنترلوك، ووجه لرؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة على الكورنيش.
 

وأكد مختار، أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره  بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، مشيرًا إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.
 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية

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