الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الدقهلية" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، بحضور ودعم النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وأيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة فى المجالات الفنية وربط التعليم الفنى بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من أجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات الواجب توافرها للإسهام فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى بمعامل الجامعة متمثلة فى معامل كلية السياحة والفنادق، وذلك فى إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التى تطرأعلى سوق العمل.

وعقب التوقيع، أعرب شعبان عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والفنادق، خاصة بين الأجيال القادمة وذلك في ضوء اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج الفندقى وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقال خاطر إن هذا البروتوكول هو الأول على مستوى الجامعات المصرية الذى سيسهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والفنادق وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأوضح شعبان أن هذا البروتوكول يتسق أيضا مع الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تتبنى الوزارة تطبيقها، حيث يرتكز هذا الهدف على ضمان جودة التعليم الجيد المصنف والشامل، وتعزيز فرص التعلم من خلال توفير يد عاملة مدربة تدريبا جيدا وممتلكة لمهارات تعزز من جودة الخدمات، مؤكدة أهمية تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويسهم في زيادة تنافسية القطاع.

وأشار عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين كل من الطرفين من خلال برنامج  تدريبى والإلمام بالعمل الفندقي  لدى طلاب المدارس الفندقية بالمحافظة بهدف صنع أجيال مصرية واعية بأهمية الدور الحيوي لقطاع السياحة والفنادق وإدراك دوره العظيم في نهضة الاقتصاد المصري.

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ناصر شعبان شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة

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