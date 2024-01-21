تعليم الدقهلية: التصدى بكل حزم لأى محاولات غش

تابع هانى عنتر وكيل مديرية التعليم بالدقهلية، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية عام، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجبر والإحصاء بنظام البوكلت بالفترة الأولى، والتربية الدينية بنظام البوكلت بالفترة الثانية، كما يؤدى طلاب الإعدادية المهنية امتحان اللغة العربية والإملاء ويؤدى طلاب النور للمكفوفين امتحان الرياضيات، كما يؤدى طلاب الصف الثالث المهنى للصم وضعاف السمع امتحان العلوم ورسم فنى.

واطمأن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، على وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٥٩٠ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في الوقت المحدد لبدء الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأكد "شعبان" ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات دون قلق أو توتر والتصدي بكل حزم لأى تجاوزات من شأنها عرقلة سير الامتحان وانضباطه.

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