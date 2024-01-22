محافظ الدقهلية: أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا بحضور رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومسئولي الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وتابع خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.



وأوضح أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامنًا مع إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل بطول بإجمالي طول 1،250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي على النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و250 متر.



وأشار إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلى المقاعد وبلاط إنترلوك، ووجه لرؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش.



وأكد أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المنصورة الفريد على النيل وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.



ووجه رئيس حي شرق ورئيس حي غرب المنصورة ومدير متابعة المشروعات، بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركة المنفذة، كما وجه مقاول المشروع بإعداد عدد 2 نموذج من البكيات بجميع المواصفات المتفق عليها خلال ثلاثة أيام لتعميمها وتنفيذها بشكل حضاري يليق بأبناء الدقهلية.



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