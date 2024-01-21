صحة الدقهلية: 5 ندوات تدريبية خاصة بالأمان المعملى

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على إنجازات إدارة المعامل والمعمل المشترك تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، خلال العام الماضي، لا سيما فى تكثيف نشاطها بمجال المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملي.



وكشف "مكين" عن أن العام الماضي شهد عقد (5) دورات تدريبية خاصة بالأمان المعملي لعدد من المنسقين بالمعمل المشترك وبعض المستشفيات والإدارات تشمل تدريبات داخلية مكثفة عن الأمان المعملي، علاوة على 4 دورات تدريبية بمقر إدارة التدريب خاصة (HEMATOLOGY& BACTERLOGY& CHEMISTRY &UPA)، حيث تم تدريب (80) من التخصصات (أطباء & كيميائيين & صيادلة & فنيين معمل) من جميع المستشفيات والإدارات التابعة.

وأضاف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، أنه إلى جانب الدورات المتكررة على سياسات مكافحة العدوى والتعامل الآمن والتخلص من النفايات الطبية، فقد بلغت عدد جولات المرور على معامل المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة نحو 600 زيارة تفقدية.

وعلى صعيد تطوير المعامل، فقد تم إنشاء معمل بمستشفى الجلدية والجذام وتجهيزه بجهاز كيمياء دم وجهاز صور دم، وكذلك تزويد مستشفى شبراهور بجهاز غازات الدم ومستشفيات (ميت غمر & السنبلاوين & أجا) بأجهزة كيمياء دم أتوماتيك.

وقد تضمن بيان الإدارة فيما يتعلق بإجمالي العينات خلال العام 2023 تفصيليًا على التالى: إجمالي عينات الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة الخاصة بالعينات التأكيدية بالمحافظات (الدقهلية & الغربية & كفرالشيخ) (2588) عينة، إجمالى عينات كيمياء الدم وأبحاث الدم (200642)، إجمالى عينات فيروسات المستشفيات الحكومية بمعمل الإدارة (61736)، إجمالى عينات فيروسات المراكز الطبية الخاصة (63889)، إجمالى عينات معمل (PCR) فيروس (C) (1448).

أما إجمالي إحصائيات المعمل المشترك خلال عام 2023 فقد جاءت كالآتى: الأغذية 4928 عينة والمياه 128761 عينة والشهادات 30465 شهادة والمزارع 2357 عينة والفيروسات 1930 عينة والمخدرات 10217 عينة.

جانب من الندوه