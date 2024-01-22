الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

متهمة
متهمة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط سيدة وزوجها، وذلك بعد قيامهما بطعن طالب بسكين صغير وإحداث إصابته بجرح غائر بالصدر والتعدي عليه بالضرب بعدما وجدوه داخل شقتهما برفقة ابنة الأولى "طالبة بالصف الأول الثانوي" لوجود علاقة عاطفية بينهما.


تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد على خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول أحمد.أ.ك.ص"،20 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات الخاصة، إلى مستشفى المنصورة الدولي  مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى "ادعاء تعدي من آخرين".


وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب قرر أنه حال تواجده بمنزل "حلا.ر.إ"، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بمنطقة عزبة الشال لوجود علاقة عاطفية بينهما فوجئ بحضور والدتها "إسراء"، 40 عاما، فرد أمن إداري بجامعة المنصورة، وزوج والدتها "محمد"، 44 عاما، موظف بمصحة نفسية لعلاج الإدمان ويقيمان بذات العنوان، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على إثرها الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وسلاح أبيض "سكين صغير الحجم"، مما أدى الى حدوث إصابته.
 

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بعدما فوجئوا بتواجد المجني عليه داخل الشقة برفقة نجلة الأولى.


جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

 

ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قسم شرطة ثان المنصورة المنصورة الدقهلية طعن طالب بسكين

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: مليون مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان خلال 2023

محافظ الدقهلية يجري مقابلات باختيار مهندسين للاستعانة بهم بالديوان العام

"تعليم الدقهلية" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية: أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد

محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة

صحة الدقهلية: 5 ندوات تدريبية خاصة بالأمان المعملى

خلال 2023.. صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

تعليم الدقهلية: التصدى بكل حزم لأى محاولات غش

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة