"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط سيدة وزوجها، وذلك بعد قيامهما بطعن طالب بسكين صغير وإحداث إصابته بجرح غائر بالصدر والتعدي عليه بالضرب بعدما وجدوه داخل شقتهما برفقة ابنة الأولى "طالبة بالصف الأول الثانوي" لوجود علاقة عاطفية بينهما.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد على خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول أحمد.أ.ك.ص"،20 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات الخاصة، إلى مستشفى المنصورة الدولي مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى "ادعاء تعدي من آخرين".



وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب قرر أنه حال تواجده بمنزل "حلا.ر.إ"، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بمنطقة عزبة الشال لوجود علاقة عاطفية بينهما فوجئ بحضور والدتها "إسراء"، 40 عاما، فرد أمن إداري بجامعة المنصورة، وزوج والدتها "محمد"، 44 عاما، موظف بمصحة نفسية لعلاج الإدمان ويقيمان بذات العنوان، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على إثرها الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وسلاح أبيض "سكين صغير الحجم"، مما أدى الى حدوث إصابته.



بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بعدما فوجئوا بتواجد المجني عليه داخل الشقة برفقة نجلة الأولى.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.