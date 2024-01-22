صحة الدقهلية: مليون مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان خلال 2023

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة طب الأسنان خلال العام الماضى فى مجال البنية التحتية والتطوير في نطاق إدارات المحافظة.

وأوضح مكين أنه تم الإحلال والتجديد لحوالي 17 وحدة أسنان بمشتملاتهم بـ15 إدارة صحية ومستشفي إضافة لافتتاح معملين الاول في وحده نجير بادارة دكرنس والثاني بوحدة السلامية بادارة أجا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن إدارته كثفت جولاتها المرورية خلال العام الماضي، والتي تضمنت نحو 353 جولة تفقدية، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور محمد أبو العنين أن الإدراة قامت بتنظيم 8193 ندوات تثقيفيةو شارك بها ما يقرب من 63178 مواطنًا لرفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان علاوة على 14 دورة تدريبية شارك بها 227 طبيب أسنان ونحو 9 أيام علمية بحضور 1075 طبيب أسنان إلى جانب 7 ورش عمل بحضور 188 طبيب اسنان.

وقد حصل قطاع الأسنان بالدقهلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حشو العصب والمركز الثاني في العلاج التحفظي في مسابقة أكاديمية الأميرة فاطمة.

وأكد أن نحو مليون وخمسة وخمسين ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال العام الماضى مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

مختار: أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد وتركيب مقاعد انتظار ومظلات

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا بحضور رؤساء احياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومسئولي الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وقد تابع "مختار" خلال الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح "مختار" بأن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامنًا مع إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1،250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و250 متر.

وأشار "مختار" إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك، ووجه لرؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش.