محافظ الدقهلية: اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقًا للشروط والضوابط

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية برئاسة اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية والتي تم تشكيلها بقرار منه بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي "بعيد الأم".

وأكد المحافظ أن اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقًا لشروط وضوابط تم وضعها من قبل اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار مختار إلى أن وراء كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها والوصول بهم إلى بر الأمان وتفوقهم في حياتهم الدراسية.

وثمن المحافظ دور وعمل اللجنة الفنية على جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية بكل شفافية ونزاهة وطبقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للمديرية عدد 39 من الأمهات وقد انطبقت الشروط على عدد 24 أما منهم مقسمين كالاتي (19 أما مثالية طبيعية - 4 أمهات مثالية لابن من ذوي القدرات الخاصة - وأم واحدة بديلة).

والجدير بالذكر أنه قد سبق وان تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2024 وفقا للشروط والمعايير المعلنة وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ الدقهلية.

وشارك في أعمال اللجنة النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب، ونهي فهمي مدير الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالمحافظه، واحمد بكر وكيل إدارة الصحافه والاعلام بالمحافظة، وجيهان عبدالحافظ ممثل المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة لمياء الغرباوي ممثلا عن كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور احمد الشحات ممثلا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ محمد السيد والدكتور أسامة الشبراوي ممثلين عن المجتمع المدني، وليلي حسن مدير إدارة التأهيل بالتضامن الاجتماعي، وناهد حسب الله ممثلا عن وزارة الثقافة، ونهله دياب ممثلا عن الهيئه العامه للاستعلامات، وعبد الباري العيسوي مدير عام رعاية الطلاب ممثلا عن الأزهر الشريف، وناديه نادب مدير إدارة الأسرة والطفولة والأمانة الفنية، والدكتورة ايمان صالح مسئول الأم المثالية بإدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي.