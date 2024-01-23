الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقًا للشروط والضوابط

جانب من اللجنه
جانب من اللجنه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية برئاسة اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية والتي تم تشكيلها بقرار منه بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي "بعيد الأم".

وأكد المحافظ أن اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقًا لشروط وضوابط تم وضعها من قبل اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار مختار إلى أن وراء كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها والوصول بهم إلى بر الأمان وتفوقهم في حياتهم الدراسية.

وثمن المحافظ دور وعمل اللجنة الفنية على جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية بكل شفافية ونزاهة وطبقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للمديرية عدد 39 من الأمهات وقد انطبقت الشروط على عدد 24 أما منهم مقسمين كالاتي (19 أما مثالية طبيعية -  4 أمهات مثالية لابن من ذوي القدرات الخاصة - وأم واحدة بديلة).

والجدير بالذكر أنه قد سبق وان تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم  للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2024 وفقا للشروط والمعايير المعلنة وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ الدقهلية.

وشارك في أعمال اللجنة النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب، ونهي فهمي مدير الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالمحافظه، واحمد بكر وكيل إدارة الصحافه والاعلام بالمحافظة، وجيهان عبدالحافظ ممثل المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة لمياء الغرباوي ممثلا عن كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور احمد الشحات ممثلا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ محمد السيد والدكتور أسامة الشبراوي ممثلين عن المجتمع المدني، وليلي حسن مدير إدارة التأهيل بالتضامن الاجتماعي، وناهد حسب الله ممثلا عن وزارة الثقافة، ونهله دياب ممثلا عن الهيئه العامه للاستعلامات،  وعبد الباري العيسوي مدير عام رعاية الطلاب ممثلا عن الأزهر الشريف، وناديه نادب مدير إدارة الأسرة والطفولة والأمانة الفنية، والدكتورة ايمان صالح مسئول الأم المثالية بإدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يناقش ملف التعديات على الأراضى الزراعية

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

صحة الدقهلية: مليون مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان خلال 2023

محافظ الدقهلية يجري مقابلات باختيار مهندسين للاستعانة بهم بالديوان العام

"تعليم الدقهلية" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية: أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد

محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة

صحة الدقهلية: 5 ندوات تدريبية خاصة بالأمان المعملى

الأكثر قراءة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

راقدة فى المستشفى.. التحقيق مع المتهم بضرب زوجته فى الوايلى

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

"الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد صديقه ودفنه بالمقابر في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس