محافظ الدقهلية يناقش ملف التعديات على الأراضى الزراعية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا برؤساء مركزي ميت غمر والسنبلاوين ومسئولي قطاعات السكة الحديد والطرق، لبحث معوقات تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي التابعة لهما بنطاق كل من ميت غمر والسنبلاوين، موجها بأهمية قيام الوحدات المحلية لمركزي ميت غمر والسنبلاوين وقطاعي الطرق والسكة الحديد للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ إزالة التعديات في إطار أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والقيام باسترداد الأراضي المتعدي عليها.



وقد أكد مختار، خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدار للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.