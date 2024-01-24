الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام اختبارات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة الجديدة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والعمداء ومديري البرامج العلمية لجان الامتحانات في اليوم الختامي لاختبارات الفصل الدراسي الاول لطلاب جامعة المنصورة الجديدة.

 

وأثنى رئيس الجامعة على سير الاختبارات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعي بصفة عامة.

 

وأشاد بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات؛ والحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على الجهود المبذولة في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ومديري البرامج؛ بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

 

وأكد الدكتور معوض الخولي، على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق حتى يتسنى إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت.

 

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للعمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من اعمال الكنترولات والتصحيح الآلكتروني وخص بالشكر الجهاز الاداري بجامعة المنصورة الجديدة لما بذلوه من جهد ملموس خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023 / 2024  .

 

 إنطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب " في نسخته الرابعة

أعلنت جامعة المنصورة،  انطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب " في نسخته الرابعة  للعام 2024 م خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير 2024م.


وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية دكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة دكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، ودكتور مريم ويصة مقرر المهرجان، وتنظيم دكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، وأحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.

ويتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهى: بحث مقالى:  تحت عنوان "التراث الثقافي المصري "،  مجال الغناء الفردي: تحت العنوان " الطرب الأصيل "، مجال العزف الموسيقي الفردي: تحت عنوان " التخت الشرقي"، مجال الأفلام القصيرة)  تسجيلي–تحريك– وثائقي (تحت عنوان "تراثنا هويتنا"، مجال التصوير الفوتوغرافي: تحت عنوان "وثق تراثك"، ويتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني: 
https://talents.mans.edu.eg


وتمنح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى  في كل مجال علي حده: يمنح الفائز الأول في كل مجال علي جائزة قدرها  6000 جنية مصريا فقط لا غير. يمنح الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنية مصريا فقط لا غير. يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنية مصريا فقط لا غير، كما  تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.

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معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة

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