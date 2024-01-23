صحة الدقهلية: 4488 جولة تفتيشية على العهد بصيدليات المستشفيات الحكومية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهليه، بإنجازات الإدارة العامة للصيدلة خلال العام الماضى فيما يتعلق بتكثيف المرور الإشرافى على مخازن الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالله مدير الإدارة العامة للصيدلة أن عدد الجولات المرورية على المنشآت الصحية بلغت 4488 جولة تشمل 1668 مرورمفاجىء على العهد بالمستشفيات الحكومية، و3154 على المراكزالطبيه والوحدات الصحيه ونحو 277 تفتيش مفاجئ على مكاتب الصحة، و138على مراكز رعايه الطفل علاوة على 35 مرورمفاجئ على مخازن الادويه الاقليمية، و431 مرورعلى مخازن الادويه والمستلزمات الفرعيه بالادارات الصحيه والمرور على 79 مؤسسه حكومية برفقة الجهات الرقابية.

كما تم عقد مسابقتين لاختيار مفتشى الصيدلة الحكومى والصيدلة الاكلينيكية والحاق عدد 35 مفتشًا صيدليًا إل جانب اثنين من مفتشي الصيدلة الاكلينيكية.

وأضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة حرص إدارة التموين الدوائى علي توفير الأدويه الخاصه بنواقص المديرية علاوة على تدوير رواكد أدويه المحافظة بين المستشفيات داخليا لجميع الأوعيه ثم تدوير باقي الرواكد مع المحافظات الأخري.

وعملت الإدارة على توفير إحتياجات المحافظة من عقار بنج الأسنان ومن عقار الألبيومين.علاوة على استلام أدوية من محافظات (الشرقية، المنيا، سوهاج ) من عقار مونبيرافيرا لسد احتياجات المحافظة

كما انتهت الإدارة من تخطيط بالاحتياجات السنوية للمديرية للعام المالي 2024/2025 بكافة أوعيتها من الادوية بناء علي طلب غرفة الدواء بالإدارة المركزية.

وأعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

