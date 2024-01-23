رفع 520 طن قمامة و130طن أتربة و600 طن مخلفات صلبة بالدقهلية

أعلن الدكتور محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر، السنبلاوين، آجا، بلقاس، شربين، جمصه، نبروه، دكرنس، محلة دمنه، منية النصر، الكردي، بني عبيد، تمي الامديد ،المطرية، الجمالية، المنزلة، وميت سلسيل..



وقال "مختار": تم رفع 520 طن قمامة، 130 طن أتربه، 600 طن مخلفات صلبه من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.



تفاصيل الحمله

من جانبه، أكد محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه تمت الاستعانه بـ (128) معدة نظافة بين لوادر وسيارات قلاب حموله 25 طن و20طن و10 طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتم تكليف 314 عامل نظافة علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والجمهوريه والمشايه والطريق الدائري وتم تقليم الأشجار بمحيط المستشفي العام وحديقه شجره الدر وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والقديمه ومشعل والنخله والثانوية والمدير والبداله والدراسات ومنطقة عبده معروف وقناه السويس وشوارع سعد زغلول ومساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة.