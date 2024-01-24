جامعة المنصورة تطلق المهرجان الرقمي للمواهب لطلاب الجامعات

أعلنت جامعة المنصورة، عن انطلاق "مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب" في نسخته الرابعة للعام 2024 خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير المقبل.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة دكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، ودكتور مريم ويصة مقرر المهرجان، وتنظيم دكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، وأحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.

مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب

ويتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهي: بحث مقالى: تحت عنوان "التراث الثقافي المصري"، مجال الغناء الفردي: تحت العنوان " الطرب الأصيل "، مجال العزف الموسيقي الفردي: تحت عنوان " التخت الشرقي"، مجال الأفلام القصيرة) تسجيلي–تحريك– وثائقي (تحت عنوان "تراثنا هويتنا"، مجال التصوير الفوتوغرافي: تحت عنوان "وثق تراثك" ويتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني:

https://talents.mans.edu.eg

وتمنح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في كل مجال علي حده:

يمنح الفائز الأول في كل مجال علي جائزة قدرها 6000 جنية مصريا فقط لا غير. يمنح الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنية مصريا فقط لا غير. يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنية مصريا فقط لا غير، كما تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في المجالات كافة.