الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص
أصيب 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص بمحافظة الدقهلية، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى علي طريق شرنقاش- ميت عنتر، وجري الدفع بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي المنصورة الدولى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى علي طريق شرنقاش- ميت عنتر ووجود 6 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفي وبالفحص تبين أن المصابين كل من رميساء مدحت محمود،17 عامًا، ومقيمة بطلخا، مصابة بارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان والذراع اليمنى، وملك أحمد عبدالله محمد 17 عامًا، ومقيمة بطلخا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد السيد أحمد عوض الله،41 عامًا  ومقيم بطلخا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجنا عمر عبدالسلام  16 عامًا، مقيم بطلخا، مصابًا بكدمات بالوجه، وملك طارق عبدالفتاح، 16 عامًا، ومصاب بكدمات بالجسم، ومحمد طارق عبدالفتاح، 12 عامًا، ومقيم بطلخا، مصابًا بكدمات بالصدر، وتحررعن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية اصابه 6اشخاص ميت عنتر طريق شرنقاش

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