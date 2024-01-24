الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يسلم 15 كرسي متحرك ودراجات لذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من التسليم
جانب من التسليم

سلَّم الدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية، 15 من الكراسي المتحركة ودراجات البدال لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين من أبناء الدقهلية وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي وممثلي التأهيل الاجتماعي بالمديرية.


وأوضح وكيل الوزارة، أن المستفيدين الكراسي والدراجات اليوم، تم بحث حالاتهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والذين سبق تقدمهم بطلبات للحصول علي الكراسي والدراجات سواء من خلال المركز التكنولوجي للمحافظة أو تقدموا لمديرية التضامن الاجتماعي، مضيفا أن هناك تعاونا مع كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة لتقديم المزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة أبناء الدقهلية.


ووجه “مختار” الشكر والتقدير للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، للجهود المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتقديم أوجه الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الدقهلية.
وقال "مختار" إن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لجميع الحالات الإنسانية وذوي الهمم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي ابناء الدقهلية

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