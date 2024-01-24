الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تقديم المساعدات لمتضررى حادث انفجار أنبوبة

ايمن مختار
ايمن مختار

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لسرعة تقديم المساعدات لمتضرري حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل إحدي المواطنات بقرية شباسي بمركز شربين بالدقهلية، ومتابعة حالات المصابين بالمستشفي وتقديم الرعاية الطبية لهم بالتعاون مع مديرية الصحة.
 

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تحركت لجنة الإغاثة الفرعية بشربين برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالانتقال إلى موقع الحادث لحصر الخسائر في الممتلكات والأرواح، وبحث الأسر المنكوبة وتحديد أوجه المساعدات اللازمة لتلك الأسر.

وتقرر صرف مبلغ بحد أقصى 20000 ألف جنيه لكل أسرة عن خسائر الممتلكات وكذلك صرف مبلغ من 1000 إلى 5000 جنيه لكل مصاب، وفقا لمدة بقائه في المستشفى طبقا للقرار الوزاري 433 لسنة 2022، وبعد استيفاء المستندات المؤيدة للصرف كما سيتم صرف مبلغ 3000 جنيه لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي كمساعدة عاجلة، كما سيتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات العينية والمواد التمويه لمساعدة الأسر المنكوبة وتوفير احتياجاتهم اللازمة فضلا عن تقديم كافة الخدمات المتاحة من التضامن الاجتماعي وتسجيل الأسر علي برنامج كرامة وتكافل.

كما أكد مختار علي أن المحافظة حريصة علي تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والحوادث بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية. 
 

يذكر أن المنزل المذكور عبارة عن دور أرضي وأول علوي وخدمات، وانهار الدور الأول علوي بالكامل، كما انهارت غرفة بأحد المنازل المجاورة، وأسفر الحادث عن إصابة شقيقتين بالمنزل المذكور بإصابات وجروح خفيفة، وتمت متابعة حالتهم حتى خروجهم من مستشفى شربين بحالة جيدة.

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي حادث انفجار أنبوبه بتوجاز

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