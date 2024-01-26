الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 1000 طن مخلفات وأتربة من شوارع مدن ومراكز الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار  اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروه ودكرنس ومحلة الدمنة  ومنية النصر والكردي وبني عبيد وتمى الأمديد والمطرية والجمالية والمنزلة وميت سلسيل.

وأوضح مختار أنه رفع 530 طن مخلفات بلدية و210 أطنان أتربة و350 طن مخلفات صلبة بمدينة المنصورة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

تفاصيل الحملة 

ومن جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن حملة نظافة ركزت على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة المنصورة

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