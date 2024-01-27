السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2024.. وموعد الترم الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

تتصدر نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024 القائمة البحثية عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الأول وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وينتظر الطلاب درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها خلال العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024 وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي.
  • إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم بدقة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض درجات الطالب.
  • ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

موعد اجازة نصف العام 2023-2024

بدأت اجازة نصف العام 2023-2024 اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 لكافة طلاب المدارس (الحكومية، الخاصة، الرسمية) وطلاب الجامعات المصرية في جميع محافظات الجمهورية حيث تستمر لمدة 15 يوم فقط وذلك وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المتوقع ان يتم إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي خلال الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات ومراجعة الكشوف والاعتماد الرسمي من قبل المحافظ ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظ الإقامة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في 12 محافظة

موعد الترم الدراسي الثاني 2023-2024 

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023-2024 حيث تنتهي اجازة نصف العام يوم 10 فبراير المقبل وفقا للمخطط الزمني والحدود الزمنية للعام الدراسي الحالي والذي تم وضعها بعناية شديدة بحيث تفيد مصالحة كافة الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

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