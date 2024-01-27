السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في 12 محافظة

طلاب
طلاب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا منذ انطلاق إجازة نصف العام 2023 - 2024 ورغبة عدد كبير من الطلاب في معرفة نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة المواد الدراسية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

ننشر لطلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 والذي يمكن من خلاله الحصول على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والذي يختلف من محافظة إلى أخرى وفقا لما يلي:-

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة الجيزة http://giza.gov.eg/Default.aspx. 

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة الإسكندرية  https://alex-edu.com/.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة أسوان https://aswan.gov.eg/.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة المنوفية http://www.monofeya.gov.eg/default.asp.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة الإسماعيلية http://www.ismailia.gov.eg/.

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة شمال سيناء http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة الدقهلية http://www.dakahliya.gov.eg/.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة البحر الأحمر http://www.redsea.gov.eg/IntoPage.aspx.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة دمياط http://www.domyat.gov.eg/news.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة الفيوم http://fayoum.gov.eg/default.aspx.

رابط نتيجة 3 إعدادي في محافظة بني سويف http://benisuef.gov.eg/Default.aspx.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات واعتماد النتيجة بشكل رسمي من المحافظ ونشرها حيث يمكن الحصول عليها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024.

اقرأ أيضا 

لينك الشهادة الإعدادية 2024 

رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية رقم الجلوس إجازة نصف العام نتيجة 3 اعدادي

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم السبت 27-1-2024 المكتوبة

حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 27-1-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم السبت 27-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 فى كأس الأمم الأفريقية

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024

مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم السبت 27-1-2024

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران