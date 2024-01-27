السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية 2024

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية لسنة 2024 الترم الأول بمدارس مدرية التربية والتعليم في المنوفية، والتي من المقرر ظهورها خلال ساعات، وسيتم الإعلان عنها في اللينك المرفق بالخبر. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الأول 

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، محمود الفولي، أنه المدرية أوشكت على الانتهاء من التصحيح، وغدًا سيتم الإعلان عن العينه العشوائية للتصحيح، وفي خلال ساعات سيتم الإعلان عن النتيجه للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية. 

وقامت مدرية التربية والتعليم في المنوفية بمتابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة عمليات مجهزه في المدرية للوقوف على أي معوقات لتسهيل وتيسير سير العملية الامتحانية في جميع مدارس المحافظة. 

وشدد "الفولي" على عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية في كافة مدارس المحافظة، وذلك بعد واقعة تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أمس.

وكان محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، قد تابع تسليم وتأمين أوراق الأسئلة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، في حضور مديري الإدارات التعليمية، وإسلام خطاب مدير أمن المديرية، حيث تم تسليم صناديق أسئلة اللغة الإنجليزية لجميع الإدارات التعليمية، وشدد على اتباع الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية الامتحانات والتأكيد على عدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول، وسرعة إبلاغ غرفة العمليات بأي شيء من شأنه تعكير صفو اللجان الامتحانية.

وأكد محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة لانتظام سير أداء الإمتحانات بنطاق المحافظة بإجمالى 401 لجنة لاستقبال 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أي عقبات من شأنها تعكر صفو الامتحانات، مشيرًا إلى الربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات أولًا بأول حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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