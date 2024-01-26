الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024 بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديريات التربية في مختلف محافظات مصر لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، وذلك لجميع الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بعد زيادة معدلات الاستعلام عن النتيجة، في أعقاب انتهاء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصورة منضبطة وفقاً للقواعد التي وضعتها الوزارة.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازى، بعد زيادة معدلات البحث على الإنترنت من قبل طلاب وطالبات المدارس في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وفيسبوك، نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024. وذلك بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول وأعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية من خلال الكنترول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب والمجموع الكلي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

كما أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومنها القاهرة والجيزة، إتمام الاستعداد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، وذلك من خلال المواقع الرسمية وبوابة التعليم الأساسي قبل موعد إجازة منتصف العام الدراسي في 10 فبراير المكبل.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024 

كذلك، يترقب آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، كما يستعرض " الدستور"، كافة الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول برقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال بوابة التعليم الأساسي، كالآتي: 

أولا.. ولوج الطالب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بوابة التعليم الأساسى .

ثانيا.. الضغط على أيقونة نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

ثالثا.. تسجيل رقم جلوسك للحصول على نتيجة امتحان الترم الأول.

رابعا.. اضغط على ايقونة استعلام عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الحالي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

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نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 

وأكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى، العناية التامة بتصحيح أوراق امتحانات الطلاب وبعدالة تامة فى رصد الدرجات الحاصلين عليها في جميع المواد الدراسية من رياضيات وعلوم ودراسات اجتماعية، وأيضا حساب المجموع الكلى من 140 درجة للصف الدراسى الأول.

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نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024 نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس نتيجة الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي التربية والتعليم

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