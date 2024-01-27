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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة بالتزامن مع موسم عمرة رجب 1445 ورغبة المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة العمرة طوال مدة الإقامة بالإضافة إلى المصريين العاملين في المملكة والراغبين في تحويل مصروف شهري لأسرهم.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري

يعرض الدستور للقراء سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع موسم العمرة ورغبة الآلاف من المعتمرين في توفير عملة سعودية حيث جاءت أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال على سعره في البنوك التجاري الدولي CIB حيث سجل 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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عيار 24 بـ4377.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

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سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الجمعة 26-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 27-1-2024


هناك حالة من الثبات في سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 27-1-2024 وفقا للبنك المركزي السعودي حيث يستقر الدولار عند مستوى 3.27 ريال سعودي وذلك في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي السعودي مما يوضح مدى استقرار الاقتصاد السعودي في كافة المجالات.

 

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