السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن المحتجزين فى غزة

غزة
غزة

يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليامز بيرنز، في الأيام المقبلة في باريس، مسؤولين كبارًا من مصر وإسرائيل وقطر؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.

وأكد المصدر معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال بيرنز إلى أوروبا؛ لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.
وبحث بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم حماس"، حسب ما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، في حين أكد أنه لا يوجد إعلان "وشيك" بهذا الصدد.

وخُطف خلال هجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر، نحو 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردًّا على الهجوم الذي أودى بحياة 1140 شخصا، أغلبهم مدنيون، وفق إسرائيل، تعهّدت الدولة العبرية بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية، منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26083 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

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