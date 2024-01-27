السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عدد زوار معرض الكتاب يتجاوز النصف مليون خلال يومين

معرض الكتاب
معرض الكتاب

إقبال جماهيري ضخم شهده معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ55، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوزارة الثقافة، كما سجل اليوم الثاني رقمًا قياسيًا جديدًا لإجمالي عدد الزوار، والذي قارب على 400 ألف زائر.

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وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: “لقد تحول  المعرض بما يحويه من زخم إلى عاصمة متكاملة للثقافة والفنون، وملتقى لجنسيات العالم، والتي اجتمعت على أرض مصر”. 

وتابعت وزيرة الثقافة: “نراهن على وعي الجمهور المصري، وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي”.

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بدوره، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: “لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثاني منذ فتح أبوابه للجمهور اليوم إلى 397611  زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال يومي المعرض النصف مليون زائر، ليصل إجمالي عدد الزوار إلى 605052  زائرًا”.

وأضاف بهي الدين: “ لقد شهد المعرض في اليوم الثاني العديد من الفعاليات والأنشطة التي شارك بها الآلاف منذ الصباح الباكر”.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

معرض القاهرة الد ولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المعرض مصر

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