"وادع الكبار".. كتاب جديد لإيهاب مصطفى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثًا عن داري تويا وطفرة كتاب" وداع الكبار.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة المبدعين" للكاتب الصحفي إيهاب مصطفى، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والتي تنطلق فعالياتها 24 من يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.



وعن الكتاب قال إيهاب مصطفى:" يتناول الكتاب الأيام الأخيرة في حياة المبدعين الكبار ومنهم: نجيب محفوظ ويوسف إدريس وسيد حجاب وفتحي غانم وصبري موسى وجابر عصفور وخيري شلبي وشاكر عبد الحميد ونبيل فاروق وأحمد خالد توفيق".



وأضاف:" الكتاب تناول كل ما فعله الكبار في أواخر أيامهم من قراءات ووصايا وغيرها، ويركز على ردود أفعال الكتاب حين عرفوا بقدوم موتهم وما هي آخر كلماتهم في الدنيا.



يقول الدكتور محمد المخزنجي في تقديمه للكتاب:" أُغبط صديقي إيهاب مصطفى ــ الكاتب والصحفي والأديب الصادق والجميل الاجتهاد في هذا كله ــ على اجتراحه الوفي له، اجتراحا يذكرنا بأن الأيام الأخيرة من حياة المبدعين، مهما كانت ملابساتها، هي " لحظات تنوير" نفيسة الإضاءة لعمق كتاباتهم، وحيواتهم، فكأنها تكمل كرم وجودهم كظواهر استثنائية، تترك للأحياء من بعدهم ما يستضيئون به إن بدت أيامهم شحيحة الضوء.

إيهاب مصطفى



أما عن إيهاب مصطفى فهو كاتب صحفي يعمل رئيسا للقسم الثقافي بجريدة الدستور، عضو نقابة الصحفيين، فاز بجائزة نقابة الصحفيين لعام 2023.

أصدر عددًا من الأعمال الأدبية هي المجموعة القصصية "كما يليق بمجنون 2013"، والمجموعة القصصية "اسمها زينب 2017"، وراية "صك الغفران 2015" ورواية "مقام الشيخ أمين 20.