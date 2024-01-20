صدور رواية "قيعان الشمال" للكاتب مجدى يونس

صدر حديثًا عن "دار نون" للنشر والتوزيع رواية "قيعان الشمال " للكاتب الروائي مجدي يونس، وهي رواية درامية يرسمها الكاتب من منظور شخصيات ذات طبقات مختلفة وأوضاع متباينة وأخلاق وأفكار متناقضة، يتنقل بنا الكاتب بشخوصه في أماكن متعددة داخل المجتمع المصري كاشفًا الغطاء عما خلفته المدنية والتطور السريع.

تقدم الرواية المكان بطلًا من أبطالها، حيث برع الكاتب في وصفه وإبرازه بصورة قوية مجليًا السلبيات والإيجابيات في المجتمع على اختلاف طلبقاته، وذلك بأسلوب سردي عميق وألفاظ ومفردات قد تصادف بعضها لأول مرة.

والرواية تدق ناقوس الخطر وتسلط الضوء على بعض السلبيات التي تفشت في المجتمع في الآونة الأخيرة والتي لم تكن معروفة قبل ذلك أو منتشرة بهذا الشكل المشين، وهي ما تحاربها بعض الدول الآن.

ونلحظ في الرواية أن الشخصيات الرئيسية كما هو واضح من الغلاف شخصيات نسائية، وهذا يجعلها مشحونة بكم كبير من المشاعر المختلفة، مع بعض الشخصيات الذكورية المختلفة.

والرواية تتسم بطابع التشويق والغموض والإثارة والتحولات المختلفة غير المتوقعة في الأحداث، فهي من أول فصل تشدك وتجتذبك لقراءتها والتعايش مع شخصياتها.

من أجواء الرواية

" نظرت إلى هاتفها الراقد على المنضدة بجوار الشنطة، أمسكته، واتصلت ببوليس النجدة تخبرهم بجريمة بشعة في الدقي، وتعطيهم العنوان كامًلا.

تضع الهاتف المحمول في مكانه، ثم تنظر إلى الحقيبة تتفحص ما فيها، تمسك مشرطًا صغيرًا، تنظر إليه يلمع في عينيها ترى صفحة وجهها في صفحته، أمسكته بيدها اليمنى، ثم أرخت يدها اليسرى، وقربت المشرط من شرايينها، وأغمضت عينيها"

وجدير بالذكر، أن الكاتب مجدي يونس عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة ( FPA) ، وقد صدر له سبعة إصدارات سابقة هي رواية حياة الرماد، سر المذبوح مجموعة قصصية، رواية نبض الخائن رواية، رواية سارق الموتى واللعنات السبع، رواية المسوخ هرج ومرج وكبت جسدي، رواية "أسرار التربي "وهي جزء من ثلاثية أسرار من العالم الآخر ، ورواية "الهاربون والمجتمع الأخضر" وهي الرواية الفائزة بجائزة كتارا للرواية فئة الفتيان ٢٠٢١.