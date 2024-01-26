زادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن العملة السعودية بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ويتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتزامن مع إجازة البنوك الاسبوعية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



أسعار العملات اليوم في مصر

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الاول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

أسعار العملات العربية في مصر



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الجمعه 26 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.