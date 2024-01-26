الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-1-2024

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في البنوك لليوم الثاني على التوالي، على أن تعود يوم الاحد المقبل، كما استقرت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 26-1-2024 في البنوك.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر 2023

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

المصرف المتحد

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

بنك أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر 

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.841430.9386
يورو33.623333.7416
جنيه استرليني39.313639.4498
فرنك سويسرى35.708535.8376
100 ين يابانى20.959221.0295
ريال سعودى8.22378.2501
دينار كويتى100.2745100.6231
درهم إماراتي8.39598.4246
اليوان الصينى4.31054.3268

 

 

 

 

 

 

 

 

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