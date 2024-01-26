سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-1-2024
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في البنوك لليوم الثاني على التوالي، على أن تعود يوم الاحد المقبل، كما استقرت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 26-1-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم فى مصر 2023
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
المصرف المتحد
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
البنك المصري الخليجي
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة
سعر الشراء: 30.75 جنيه.
سعر البيع: 30.85 جنيه.
بنك أبو ظبي التجاري
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 30.85 جنيه.
سعر البيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 30.75 جنيه.
سعر البيع: 30.85 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8414
|30.9386
|يورو
|33.6233
|33.7416
|جنيه استرليني
|39.3136
|39.4498
|فرنك سويسرى
|35.7085
|35.8376
|100 ين يابانى
|20.9592
|21.0295
|ريال سعودى
|8.2237
|8.2501
|دينار كويتى
|100.2745
|100.6231
|درهم إماراتي
|8.3959
|8.4246
|اليوان الصينى
|4.3105
|4.3268