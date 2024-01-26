سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-1-2024

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في البنوك لليوم الثاني على التوالي، على أن تعود يوم الاحد المقبل، كما استقرت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 26-1-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم فى مصر 2023

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

المصرف المتحد

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

بنك أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 30.9386 يورو 33.6233 33.7416 جنيه استرليني 39.3136 39.4498 فرنك سويسرى 35.7085 35.8376 100 ين يابانى 20.9592 21.0295 ريال سعودى 8.2237 8.2501 دينار كويتى 100.2745 100.6231 درهم إماراتي 8.3959 8.4246 اليوان الصينى 4.3105 4.3268