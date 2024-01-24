الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى 2020، ومعدل النمو كان أكثر من 6%، والـ6% ليسوا لفئة أو طبقة، لكن كانوا للكتلة الغالبة وهم الغلابة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المسئولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

وتابع: "أي حكومة أو مسئول عينه مش على الراجل المستور، لأن الطبقة دي تقدر تحل المسألة حتى لو بتعاني شوية، لكن الغلبان هيجيب منين ويصرف ازاي ويودي أولاده مدرسة إزاي ويدفع كهرباء ومياه إزاي؟".

وأردف: "لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر ولا يهمني حاجة تاني، المطلوب في مدة زمنية قليلة أن نصل بمعدلات تصدير وتصنيع تجعل أن معدل الدولار الموجود يكفي معدل الإنفاق على الحاجات اللي بنستوردها".