سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر، والتي توقفت عن التعاملات اليوم الخميس مع إجازة البنوك وجميع أجهزة الدولة بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

كما استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم واليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ٢٥-١-٢٠٢٤.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي بنك قناة السويس 8.19 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي بنك الأهلي المصري 8.19 جنيه 8.22 جنيه بنك مصر 8.19 جنيه 8.22 جنيه سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية 8.21 جنيه 8.25 جنيه بنك التجاري الدولي 8.18 جنيه 8.25 جنيه بنك المصري الخليجي 8.17 جنيه 8.25 جنيه بنك القاهرة 8.19 جنيه 8.25 جنيه بنك التعمير والإسكان 8.21 جنيه 8.25 جنيه بنك البركة 8.04 جنيه 8.25 جنيه بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه 8.26 جنيه بنك المصرف المتحد 7.95 جنيه 8.25 جنيه بنك كريدي أجريكول مصر 8.16 جنيه 8.25 جنيه

سعر اليورو اليوم