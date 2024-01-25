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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-1-2024

الريال السعودى
الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر، والتي توقفت عن التعاملات اليوم الخميس مع إجازة البنوك وجميع أجهزة الدولة بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

كما استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم واليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ٢٥-١-٢٠٢٤.

سعر الريال السعودي اليوم 

البنكسعر الشراء سعر البيع
سعر الريال السعودي بنك قناة السويس8.19 جنيه 8.25 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الأهلي المصري8.19 جنيه8.22 جنيه
بنك مصر8.19 جنيه8.22 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية 8.21 جنيه8.25 جنيه
بنك التجاري الدولي8.18 جنيه8.25 جنيه
بنك المصري الخليجي8.17 جنيه8.25 جنيه
بنك القاهرة8.19 جنيه8.25 جنيه
بنك التعمير والإسكان8.21 جنيه8.25 جنيه
بنك البركة8.04 جنيه8.25 جنيه
بنك الكويت الوطني8.17 جنيه8.26 جنيه
بنك المصرف المتحد7.95 جنيه8.25 جنيه
بنك كريدي أجريكول مصر8.16 جنيه8.25 جنيه

 

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سعر اليورو اليوم 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر اليورو بنك قناة السويس33.45 جنيه33.63 جنيه
سعر اليورو بنك الأهلي المصري33.35 جنيه33.72 جنيه
بنك مصر33.35 جنيه33.64 جنيه
بنك الإسكندرية33.45 جنيه33.63 جنيه
بنك التجاري الدولي33.45 جنيه33.63 جنيه
بنك المصري الخليجي33.45 جنيه33.82 جنيه
بنك القاهرة33.45 جنيه33.81 جنيه
بنك التعمير والإسكان33.45 جنيه33.63 جنيه
بنك البركة33.45 جنيه33.63 جنيه
بنك الكويت الوطني33.55 جنيه33.72 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي33.45 جنيه33.77 جنيه
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سعر السبائك الذهبية | أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

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مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك المصرية

 

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم أجازة البنوك ٢٥ يناير الجنيه المصري سعر اليورو

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