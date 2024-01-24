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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين عبو محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بسعر الدولار، وما السعر الذي وصله له الدولار اليوم الأربعاء، فينتظر المواطنين معرفة سعر الدولار مما يدفعهم للسؤال المستمر عن سعر الدولار فى السوق وما سعر الدولار فى البنوك خاصة بنك مصر والبنك الأهلى.

سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية

ونسلط الضوء فى السطور التالية على التفاصيل الكامل عن سعر الدولار فى السوق المصري، وما هو سعر الدولار فى بنك مصر والبنك الاهلى، وذلك لتوضيح كافة الأمور الخاصة بسعر الدولار وتوضيح التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار للتسهيل على المواطنين معرفة سعر الدولار خاص مع اهتمام المواطنين بتفاصيل سعر الدولار فى الأسواق.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الدولار اليوم في بنك مصر قُدر بقيمة، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بلغت قيمته 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بمنتصف تعاملات الأسبوع.

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك

أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 خلال منتصف التعاملات

 سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم يتراوح ما بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر يظهر قيمة تتساوى مع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، حيث يظل مستقرًا حول هذه المستويات.

سعر  العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الدولار فى بنك ابو ظبي:

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان: 

وسجل  سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان نفس القيمة، وهي 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة: 

أما في بنك البركة، فقد سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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