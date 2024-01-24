مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك المصرية

يبحث عدد كبير من المواطنين عبو محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بسعر الدولار، وما السعر الذي وصله له الدولار اليوم الأربعاء، فينتظر المواطنين معرفة سعر الدولار مما يدفعهم للسؤال المستمر عن سعر الدولار فى السوق وما سعر الدولار فى البنوك خاصة بنك مصر والبنك الأهلى.

سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية

ونسلط الضوء فى السطور التالية على التفاصيل الكامل عن سعر الدولار فى السوق المصري، وما هو سعر الدولار فى بنك مصر والبنك الاهلى، وذلك لتوضيح كافة الأمور الخاصة بسعر الدولار وتوضيح التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار للتسهيل على المواطنين معرفة سعر الدولار خاص مع اهتمام المواطنين بتفاصيل سعر الدولار فى الأسواق.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الدولار اليوم في بنك مصر قُدر بقيمة، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بلغت قيمته 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بمنتصف تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم يتراوح ما بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر يظهر قيمة تتساوى مع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، حيث يظل مستقرًا حول هذه المستويات.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الدولار فى بنك ابو ظبي:

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان:

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان نفس القيمة، وهي 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة:

أما في بنك البركة، فقد سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.