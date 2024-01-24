الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الأربعاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الاسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بمصر.


ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر". استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين (9 - 16) قرشا في الشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.45 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.49 جنيه للشراء و33.64 جنيه للبيع.


كما شهد الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين (8-17) قرشا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 38.98 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.11 جنيه للشراء و39.31 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.16 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.32 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري العملة الأوروبية اليورو الجنيه الاسترليني الأهلي المصري ومصر سعر الدولار ليسجل 30 75 البنك التجاري الدولي

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