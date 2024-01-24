سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك
يتساءل المصريون عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 24-1-2024 في البنوك لشرائه وتوفيره بالسعر الرسمي من البنوك المحلية والعالمية العاملة في مصر، وتجنب اللجوء لتوفير العملة الأمريكية من السوق الموازية "السوق السوداء" كونه وصل بسبب المضاربة وجشع التجار إلى أكثر من سعره الرسمي، ويحرص عدد كبير من الموردين و المستوردين لمعرفة سعر الدولار لتأثر معظم السلع المحلية والمستوردة بقيمته.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
وحدثت مواقع البنوك الإلكترونية على الإنترنت سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 24-1-2024، حيث بلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في نهاية التداول بالبنوك المحلية والأجنبية.
وجاءت هذه الأرقام وفقًا للبيان الأحدث للبنك المركزي المنشور على موقعه الرسمي، والذي يشمل متوسطات صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري كما ينشر "الدستور" أسعار صرف الدولار كما تقدمها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024
سعر الدولار في بنك مصر قُدر بقيمة، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بلغت قيمته 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بمنتصف تعاملات الأسبوع.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم يتراوح ما بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر يظهر قيمة تتساوى مع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، حيث يظل مستقرًا حول هذه المستويات.
سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 24-1-2024
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
- فيما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان نفس القيمة، وهي 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
- أما في بنك البركة، فقد سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- في البنك المصري الخليجي، يبلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي الكويتي - مصر، يبلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- أما في بنك بلوم مصر، فقد بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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