الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23-1-2024

الدولار
الدولار

يسعى الكثير من المصريين لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024 عبر جوجل، خاصة أنه يتم استيراد السلع الأساسية من خلال العملة الصعبة، وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الرسمية اليوم بالبنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/1/2024

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصري

واستقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي مبلغ 30.8389 جنيه للشراء وقيمة 30.9586 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.23 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، و100.57 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع بحسب أسعار العملات اليوم.

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