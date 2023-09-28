سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-9-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المحلية والأجنبية، مع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه الأخير وعدم تغيير سعر صرف الجنيه مقابل العملات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-9-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، وللبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه، وللبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.95 جنيه.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.95 جنيه.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.85 جنيه.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.93 جنيه.

سعر البنك التجاري الدولي للشراء: 30.85 جنيه، للبيع: 30.95 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

اليورو:

سعر الشراء: 32.98 جنيه.

سعر البيع: 33.13 جنيه.

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 38.21 جنيه.

سعر البيع: 38.38 جنيه.

الدولار الكندي:

سعر الشراء: 22.93 جنيه.

سعر البيع: 23.04 جنيه.

الريال السعودي:

سعر الشراء: 8.22 جنيه.

سعر البيع: 8.24 جنيه.

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 99.72 جنيه.

سعر البيع: 100.07 جنيه.

الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 8.39 جنيه.

سعر البيع: 8.41 جنيه.

الدينار الأردني:

سعر الشراء: 42.71 جنيه.

سعر البيع: 43.47 جنيه.

الليرة السورية:

سعر الشراء: 0.21 جنيه.

سعر البيع: 0.22 جنيه.

الدينار البحريني:

سعر الشراء: 79.46 جنيه.

سعر البيع: 81.84 جنيه.

الريال القطري:

سعر الشراء: 8.09 جنيه.

سعر البيع: 8.11 جنيه.

الجنيه السوداني:

سعر الشراء: 0.07 جنيه.

سعر البيع: 0.08 جنيه.

الدينار العراقي:

سعر الشراء: 3.22 جنيه.

سعر البيع: 3.26 جنيه.