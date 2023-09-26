الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الزراعة: مضاعفة تكاليف الإنتاج وراء ارتفاع أسعار المحاصيل الاستراتيجية

المحاصيل الاستراتيجية
المحاصيل الاستراتيجية

قال علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إنه يتم تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية بناء على عدة عوامل منها الأسعار العالمية، وتكلفة إنتاج المحاصيل والسلع المنافسة، وعلى أساسها يتم وضع سعر ضمان للمزارعين.

وأضاف عبدالمحسن خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المحاصيل الاستراتيجية تمثل القمح والأرز وبنجر السكر وفول الصويا، مؤكدًا أنها تمثل المساحة المزروعة الأكبر.

أسباب ارتفاع الأسعار

وتابع، أنهم يسعون لوضع سعر ضمان يفيد المستهلكين والمزارعين، مؤكدًا أن مضاعفة تكاليف الإنتاج عن العام الماضي أدت لارتفاع الأسعار وكذلك تجار القرى الذين اشتروا المحاصيل ويتم تخزينه وضخه بكميات صغيرة لتعطيش السوق، وهذا جزء من صناعة الغلاء، وكذلك فارق المواسم. 

الشئون الاقتصادية المحاصيل الاستراتيجية تحديد أسعار الأسعار العالمية القمح والأرز بنجر السكر فول الصويا

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