الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد الزيادة 5 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 27 سبتمبر 2023

الذهب
الذهب

يترقب المصريون يوميا، معرفة سعر الذهب لمعرفة الحركة في تغير السعر، لأنه وفقا لذلك يتخذون القرار لشرائه بغرض الزينة أو الإدخار كونه المعدن الأصفر زينة وخزينة.

سعر الذهب في مصر 

يذكر أن سعر جرام الذهب ارتفع في منتصف تداولات، أمس الإثنين، بشكل طفيف في سوق الصاغة بالمحافظات، رغم هدوء أسعار أوقية الذهب، في ثاني أيام تداولات بورصة المعادن الدولية، بنحو 7 دولارات للأوقية، لكنه استقر مع بداية اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

تغير في سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع جرام الذهب بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية لنحو 2207 جنيهات للجرام  في ختام تعاملات الثلاثاء مقارنة بسعره مساء الإثنين، البالغ 2202 جنيه، غير شامل المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

بعد تراجعه خلال التعاملات المسائية تعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 فى سوق الصاغة بمصر

سعر الذهب في مصر الأربعاء 27 سبتمبر 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع “الدستور” نقدم في السطور أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-9-2023 في التقرير التالي:

 

سعر جرام الذهب عيار 24  اليوم 

وما زال سعر الذهب عيار 24 يحاول تحقيق قفزة في مستوياته، وسط ترقب سعر الدولار والطلب من عدمه، ليسجل العيار الأعلى سعرًا بسوق الصاغة نحو 2522 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسب ضعيفة في التداولات المسائية ليبلغ 2207 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأكثر مبيعًا في دول الخليج ومؤخرًا زاد الطلب عليه في الشراء على هيئة سبائك وعملات ذهبية معدنية بغرض الادخار خاصة أنه وعاء إدخار آمن.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وصعد أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا بنحو 5 جنيهات ليسجل 1892 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 40 جنيهًا ليبلغ 17656 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيهًا للجنيه.

الذهب سعر الذهب مصر لقاء الأربعاء 27 سبتمبر 2023 سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

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