أسعار عمرة رمضان 2024.. وعمرة ختم القرآن الأعلى

عمرة رمضان 2024 .. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار عمرة رمضان 2024، ويعتبر موسم عمرة رمضان من أكثر المواسم ازدحاما بالأراضى المقدسة نظرا إلى قدسية الشهر الكريم ولهذا يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم على التواجد بالأراضى المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

أسعار عمرة رمضان 2024

تعتبر برامج عمرة رمضان من أكثر برامج العمرة ارتفاعا فى السعر، نظرا إلى الإقبال الشديد حولها مما يجعل مالكى الفنادق سواء بالحرم المكى أو الحرم النبوى يرفعون أسعار الليالى الفندقية خلال الشهر الكريم لما يمثله لهم من موسم الذروة لرحلات العمرة، وتقوم شركات السياحة بتقسيم برامج العمرة خلال شهر رمضان إلى 3 برامج للعمرة سواء فى أول الشهر الكريم أو منتصفة أو أخره الذى يعتبر الأغلى بأسعار برامج العمرة نظرا إلى ما يشارك به المعتمرون من ختم القرآن الكريم سواء فى الحرم المكى أو الحرم النبوى.

كما ترفع أسعار تذاكر الطيران برحلات العمرة 2024 حيث تجد تذكرة العودة إلى البلاد فى أول العيد أو الوقفة هى الأعلى بين توقيتات العودة المختلفة.

برامج عمرة رمضان 2024

وعلى حسب شركات فإن أسعار برامج عمرة رمضان 2024

تبدأ من 45 ألف جنيه رحلات برامج عمرة شهر رمضان 2024 للمستوى الاقتصادى، وتكون فى العشر الأوائل من بداية شهر رمضان، وهذه البرامج تبتعد عن تواجد الحرم المكى ويتم توفير فيها أتوبيسات للانتقال من مقر إقامة المعتمرين إلى الحرم.

75 ألف جنيه وذلك لبرنامج عمرة شهر رمضان 2024 للمستوى الأربع نجوم ويكون مقر إقامة المعتمر على مسافة قريبة من الحرم المكى ويتراوح مدة الإقامة فى هذا البرنامج ما بين 10 إلى 15 يوما



200 الف جنية وذلك لبرامج عمرة شهر رمضان 2024 للمستوى الخمس نجوم وهى تقام فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ويطلق عليه عمرة ختام رمضان من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 200 ألف جنيه نظرا إلى ارتفاع الأسعار بالمملكة العربية السعودية.