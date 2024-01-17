الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"لجنة الحج والعمرة": خطة تشغيلية وإجراءات رادعة لحماية حقوق المعتمرين

عمرة رمضان
عمرة رمضان

عقدت اللجنة الفنية للحج والعمرة، اجتماعًا بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، شارك في الاجتماع ممثلين عن غرفة الشركة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وقد شهد الاجتماع حوارًا مثمرًا ومناقشات مستفيضة حول بعض الأمور المتعلقة برحلات العمرة.

يأتي ذلك بعد تلقي الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة، مؤكدين أن النصب تم من وسطاء وجهات غير معروف هويتها، كما تلقت الغرفة شكاوى من عدد من شركات السياحة حول التأثير السلبي الكبير على نشاطهم وسمعتهم بسبب سياسة حرق الأسعار والعروض الوهمية من قبل السماسرة والكائنات غير الشرعية التي تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.

إجراءات رادعة

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة في المنافذ وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطارات والمنافذ حماية للمواطن المصري، كما تم خلال الاجتماع مناقشة فكرة طرح باقات الفترة القادمة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التي تواجه مشاكل كبيرة في رحلات الطيران خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات.

وطالب الاجتماع بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات سواء في السفر أو العودة، وتم مطالبة شركات السياحة باخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

كما تم خلال الاجتماع دراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التي يتم السفر بها حاليًا عن طريق البوابة المصرية للعمرة بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط وتم الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة حيث أن العمرة من خلال البوابة لا تعني فقط الحصول على الباركود، إنما أيضًا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.

اللجنة الفنية للحج والعمرة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رحلات العمرة الأجهزة الأمنية المطارات

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