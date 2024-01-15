غرفة الفنادق تطالب بمحاسبة النزلاء بسعر الصرف.. وخبير فندقي يعلق

أصدرت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار خطابًا إلىغرفة المنشات الفندقية بالتأكيد على محاسبة النزلاء والرواد المصربين بالنسبة لسعر الإقامة طبقًا لسعر الصرف اليومى المعلنة من البنك المركزى.

وأشار الغرفة فى منشور إلى الفنادق بجميع المحافظات تؤكد فيه ضرورة الالتزام بمحاسبة النزلاء والرواد المصربين فيما يخص أسعار الإقامة طبقًا لسعر الصرف اليوى المعلنة من البنك المركزى وعدم محاسبتهم بأى أسعار تخالف ذلك.

ويوضح حسين شكري، عضو غرفة المنشات الفندقية ان هذا المنشور موجة للنزلاء المصريين للفنادق وليس الأجانب، لافتًا إلى أن بعض الفنادق قد استغلت ارتفاع الطلب السياحى على مصر وقامت بمحاسبة النزلاء المصريين الوافدين عليهم بالدولار بدل الجنية للاستفادة بفارق السعر ولهذا اصدرت الغرفة لهم هذا المنشور.

أضاف شكرى، لـ"الدستور"، أن أغلب الفنادق تحاسب النزلاء المصريين بالجنية المصرى فى حين أن الأجانب يتم محاسبتهم إما بالدولار أو اليورو، لافتًا إلى ارتفاع الطلب السياحى على القاهرة خلال هذة الفترة، مؤكدًا أن القاهرة ستشهد تدفقات سياحية كبرى وخاصة بعد الاصلاحات والمشروعات الاثرية التى تجرى حاليا بالقاهرة، نظرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض والتطوير الكبير في البنية التحتية في مصر والتي شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارة السياحة والآثار وصندوق التنمية الحضرية ومختلف الجهات المعنية بالدولة لإطلاق منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته حيث سيمكن السائحين من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية، ما يعمل علي زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى استقبال الملايين من السائحين خلال 2028.