نائب وزير السياحة: مصر تتمتع بالريادة البيئة فى التحول إلى الأخضر

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن مشاركة الوزارة فى مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة يأتى من دور الدولة فى المشاركة في المشروعات المختلفة التى تحقق الاستدامة، لافتا إلى أن تنفيذ المحطات الشمسية في المتاحف والمواقع الأثرية يحافظ على التراث المصري الذى يعتبر جزء أصيل من ثقافتنا وهوياتنا المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للإعلان عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية ولاسيما متحف شرم الشيخ.

وأضافت شلبى أنه تم تركيب محطات الطاقة الشمسية فى نحو 12 فندقا، و4 متاحف ومواقع أثرية حتى الآن فالدولة المصرية تعمل على توسيع استخدام التكنولوجيا المستدامة والحصول على موارد الطاقة النظيفة لتقليل من الانبعاثات الكربونية ومخاطر التلوث البيئي، لافتة أن مصر لديها الريادة البيئية فى التحول إلى الأخضر، ولدينا شرم الشيخ نموذجا لتحول إلى السياحة الخضراء.

وأشارت شلبى إلى أن السائحين أصبحوا يبحثون عن الوجهات السياحية التى تهتم باستخدام الطاقة النظيفة التى تحد من عوامل التلوث وتحافظ على البيئة ليسافروا إليها هذا بخلاف ما سيعود بالنفع على المنشأة التى ستقوم بالتغيير واستخدام طرق الطاقة النظيفة.

يشار إلى أن تركيب هذه المحطات الشمسية يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومركز تحديث الصناعة (IMC) (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بهدف تعزيز سبل التعاون بين الأطراف الموقعة للمذكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في تعزيز استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.