"الأعلى للآثار": نستهدف تركيب محطات الطاقة الشمسية بـ 26 متحفًا وموقعًا أثريًا

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن بداية مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية، جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأضاف عثمان خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للإعلان عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية ولاسيما متحف شرم الشيخ أنه قد بدأنا في العمل على مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وقمنا بعمل برامج توعية عن محطات الطاقة الشمسية، بالتعاون مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للتعامل على محطات الطاقة الشمسية، وتم فى أغسطس الماضي الانتهاء من تركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف المركبات الملكية، ومركز استقبال الزوار بأهرامات الجيزة، ومتحف الإسكندرية، كما أنه جار العمل على تركيب محطات الطاقة الشمسية متحف شرم الشيخ.

وأشار عثمان إلى أن خطة المجلس الأعلى للآثار، أن يتم تركيب محطات الطاقة الشمسية على مرحلتين بالمتحف والمواقع الأثرية المختلفة، فالمرحلة الأولى تصل عدد المتاحف داخلها إلى نحو 20، بينما المرحلة الثانية 6.

وأوضح أنه من أبرز المتاحف والمواقع الأثرية المتحف القومى للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الأقصر، كما تتمثل أبرز المواقع الأثرية التى سيتم تركيب بها المحطات مركز زوار معابد الكرنك ومعبد وادى الملكات.