"آثار الإسكندرية": إنجاز 30% من مشروع ترميم محكمة سراي الحقانية

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن نسبة الإنجاز بمشروع ترميم محكمة سراي الحقانية الأثرية بلغت 30% حتى الآن.

جاء ذلك خلال متابعة مشاريع الترميم بمناطق الإسكندرية، في إطار توجيهات الدكتور أبوبكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة كافة المشروعات، حيث تم تفقد محكمة سراي الحقانية، برفقة سامية عطية مدير عام إدارة ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، والمهندسة نسرين الحناوي مدير المشروعات بالإدارة الهندسية للوجه البحري، وكريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية ومفتشي الآثار المشرفين على المشروع، وأخصائي الترميم الدقيق.

وكان أوضح "متولي" أن المحكمة تحتوي على 250 غرفة بخلاف قاعات المحاكم المتعددة، والتي تتسم بوجود عدة مخارج ومداخل، حيث بها أحد المداخل لدخول القضاة لقاعة المداولة، ومنها إلى منصة القضاء، ومدخل الجمهور، ومدخل للمحامين، والمدخل الرابع لدخول المتهمين إلى غرفة ومنها الي قفص الإتهام الحديدي بقاعة المحكمة.

وأشار مدير آثار الإسكندرية إلى أن المحكمة يوجد بها لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسى تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه‍/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا فى ذلك الوقت وهو أسلوب معمارى انتشر فى مصر فى عهد الخديوى إسماعيل.

إنجاز 98٪ من مشروع تطوير صالة الزائرين بقيتباي

كما تفقد محمد متولي، المشروعات بقلعة قايتباي بحضور محمد عز المشرف على قلعة قايتباي، حيث وصل نسبة الإنجاز بمشروع تطوير حمامات القلعة 95% ومشروع تطوير صالة إستقبال الزائرين التي تحتوي علي الأجهزة والبوابات الالكترونيه 98% بالإضافة لمشروع الصوت والضوء، ومشروع ترميم احجار القلعة.

وفي هذا الصدد، اجتمع مدير عام آثار الإسكندرية مع المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي آثار القلعة والادارة الهندسية وأخصائي الترميم الدقيق لاستعراض خطوات العمل بالمشروعات وفق موافقات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والوقوف على الجدول الزمني، ونسب الانجاز بالمشروعات ووضع الحلول لكافة المعوقات.

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية