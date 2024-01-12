الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آثار الإسكندرية": غرفة عمليات الطوارئ مستمرة في الانعقاد استعدادًا لنوة "الفيضة الكبرى"

آثار الإسكندرية
آثار الإسكندرية

أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، على استمرار رفع حالة الطوارئ بمنطقة آثار الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الكبري، والتي تستمر لـ 5 أيام، حيث يتم المرور خلال النوة علي كافة المناطق والمواقع الأثرية وتفقد حالتها للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه.

ويترأس غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية محمد متولي، وبعضوية كل من محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا ببرج العرب، هيام رميح مدير عام شرق، محمد فوزي مدير عام وسط، سامية عطية مدير عام الترميم للآثار الإسلامية والقبطية، كريم عودة مدير منطقة غرب، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي الاثار واخصائي الترميم بالمناطق الاثرية، نبيل أبو عرب مسؤول أمن إسكندرية.

لجنة طوارئ لمواجهة آثار النوة 

وأوضح أن لجنة الطواري تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي آثار جانبية تسببها النوة التي تعد الأكبر منذ بداية فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع  ممدوح عودة مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة السياحة والآثار.

وتفقد عاطف الدباح مدير عام المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفقة محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أعمال ترميم الباركية بمتحف المجوهرات الملكية، حيث يجري أعمال ترميم وصيانة للباركة بالقاعة f2 بالجناح الشرقي لمتحف المجوهرات الملكية المسجل أثرا في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية.

جاء ذلك  بحضور صفاء فاروق مدير عام متحف المجوهرات الملكية، والدكتور شعبان عبد المنعم مدير الوحدة الانتاجية، ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية، حنان جابر وكيل المتحف، سيف الاسلام اخصائي الترميم والمشرف على الاعمال ومفتشي الاثار الاسلامي، وأمناء المتحف واخصائي الترميم الدقيق.

آثار الإسكندرية رفع حالة الطوارئ نوة الفيضة الكبرى منطقة آثار الإسكندرية مواجهة آثار النوة لجنة طوارئ

مواد متعلقة

مدير "آثار الإسكندرية" يتفقد أول مدرسة حفائر بمنطقة أبو مينا

"آثار الإسكندرية": بدء إطلاق عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالنصف الأول من 2024

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

تفنيد 5 أكاذيب إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا