"آثار الإسكندرية": غرفة عمليات الطوارئ مستمرة في الانعقاد استعدادًا لنوة "الفيضة الكبرى"

أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، على استمرار رفع حالة الطوارئ بمنطقة آثار الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الكبري، والتي تستمر لـ 5 أيام، حيث يتم المرور خلال النوة علي كافة المناطق والمواقع الأثرية وتفقد حالتها للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه.

ويترأس غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية محمد متولي، وبعضوية كل من محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا ببرج العرب، هيام رميح مدير عام شرق، محمد فوزي مدير عام وسط، سامية عطية مدير عام الترميم للآثار الإسلامية والقبطية، كريم عودة مدير منطقة غرب، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي الاثار واخصائي الترميم بالمناطق الاثرية، نبيل أبو عرب مسؤول أمن إسكندرية.

لجنة طوارئ لمواجهة آثار النوة

وأوضح أن لجنة الطواري تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي آثار جانبية تسببها النوة التي تعد الأكبر منذ بداية فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع ممدوح عودة مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة السياحة والآثار.

وتفقد عاطف الدباح مدير عام المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفقة محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أعمال ترميم الباركية بمتحف المجوهرات الملكية، حيث يجري أعمال ترميم وصيانة للباركة بالقاعة f2 بالجناح الشرقي لمتحف المجوهرات الملكية المسجل أثرا في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور صفاء فاروق مدير عام متحف المجوهرات الملكية، والدكتور شعبان عبد المنعم مدير الوحدة الانتاجية، ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية، حنان جابر وكيل المتحف، سيف الاسلام اخصائي الترميم والمشرف على الاعمال ومفتشي الاثار الاسلامي، وأمناء المتحف واخصائي الترميم الدقيق.