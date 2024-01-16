الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير يطالب بتكثيف الترويج والتسويق للمقاصد السياحية بالأسواق العربية

فنادق
فنادق

قال حسين شكرى عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق القاهرة تشهد توافدا سياحيا من أسواق إسبانيا والصين والسعودية بالتزامن مع الاحتفال ببداية العام الجديد.

وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن متوسط الإشغالات الفندقية لفنادق القاهرة تصل إلى 60% وهى نسبة جيدة خاصة أنها تأتي بعد انقضاء موسم الأعياد، موضحا أن السوق العربي من الأسواق المهمة للسياحة المصرية لعدة عوامل أهمها قرب المسافة، بالإضافة إلى شعور السائح العربي داخل مصر بأنه فى بلدة التانى.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتكثيف الترويج والتسويق إلى الأسواق العربية والتوجة إليهم بباكدج كامل لزيارة عدد من المقاصد السياحية المصرية واستقطاب الأسر العربية فلدينا منتج السياحة النيلية ليس له مثيل على مستوى العالم فيجب أن تكون إشغالاتها على مدار العام تصل إلى 100%،  موضحا أن السائح العربى يعتبر أعلى إنفاقا من الغربى بالإضافة إلى أن معدل الليالي السياحية للنزلاء العرب أكثر من الأجانب.

وأوضح شكرى أن مجهود الدولة فى البنية التحتية والتطوير الذى نشهده فى ملف الطرق والكبارى سيصب فى مصلحة القطاع السياحي، بالإضافة إلى الطفرة التى يشهدها قطاع الطيران وافتتاح عدد من المطارات الجديدة الأمر الذى يسهل استقطاب أعداد كبيرة من السائحين.

سياحة القاهرة مصر السائح العربى السوق العربي

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