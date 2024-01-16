ممثل أممي: تركيب محطات طاقة شمسية في 250 منشأة

قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن هناك التزام فى مصر بالتحول إلى الطاقة المتجددة فى غضون 2030، موضحا أننا نعمل فى مصر منذ 5 سنوات وقد تم تركيب محطات الطاقة الشمسية فى 250 منشأة سواء فى المدارس والمستشفيات والمتاحف وغيرهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن تدشين المحطات الشمسية بمواقع التراث العالمى والمتاحف الأثرية.

وأضاف أليساندرو، أن هناك طلب كبير على تركيب محطات الطاقة الشمسية نظرا إلى ما تقوم به من تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها من المخاطر التى تؤثر على المناخ، مشيرا إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة من شأنه أن يسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر، وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح أن الافتتاح الناجح لمحطات الطاقة الشمسية في مواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر، ونفخر بهذا الإنجاز المحوري في إطار المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، لافتا إلى أن هذه المبادرة الرائدة فتحت أسواقًا لأنظمة الخلايا الشمسية صغيرة الحجم على الأسطح ومهدت الطريق لمستقبل مستدام وآمل أن يلهم تأثير هذا المشروع تكرار هذه الجهود، وتوفير الكهرباء الخضراء لجميع المواقع التاريخية في مصر وإظهار إمكانات الشراكات والابتكار في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

كما أكد أنه يعد دعم انتشار الخلايا الشمسية عنصرًا هاما في مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشاملة في تحول الطاقة في مصر وتتوافق مع هدفي التنمية المستدامة رقمي 7 و13، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، وركز المشروع على تعزيز أنظمة الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والأجهزة الموفرة للطاقة لتحقيق أهداف وطنية وأهداف المساهمات الطوعية الوطنية وأهداف الطاقة المتجددة.

وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه تم العمل مع وزارة الكهرباء على توفير نظام اللمبات الموفرة والتى ساهمت في استهلاك الطاقة فى مصر من 10 إلى 15%.