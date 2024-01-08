لمن استطاع إليه سبيلًا.. أسعار تفوق المليون جنيه تهدد موسم الحج

تشهد أسعار حج بيت الله الحرام هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق، إذ وصل سعر حج الفئات الفاخرة إلى مليون جنيه وأكثر، ما جعله في متناول الأغنياء فقط دون غيرهم.

وحذر الخبراء من استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، الأمر الذي أدى لانتشار ظاهرة السماسرة وسفر الحجاج بتأشيرات زيارة، ما يهدد موسم الحج ويضر باقتصاديات الدولة.

وفي السطور التالية، تحدثنا مع عدد من الخبراء وأصحاب الشركات لنصل إلى سر هذه الزيادة الكبيرة، التي جعلت أداء مناسك الحج مقتصرة على فئة محددة تستطيع تحمل تلك التكلفة الباهظة.

عضو لجنة السياحة الدينية: 23 ألف مصري فازوا بالقرعة الإلكترونية

قال باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، إن أسعار الحج السياحي تبدأ من 195 ألف جنيه للدرجة الثالثة، و220 ألف جنيه للدرجة الثانية، دون تضمين تكاليف تذاكر الطيران.

وأرجع "السيسي"، في تصريحات له، ارتفاع الأسعار إلى اضطرار شركات السياحة لتغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية من السوق السوداء بسبب نقص التخصيصات المصرفية، موضحًا أن 23 ألف مصري فازوا بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي من أصل 58 ألف متقدم.

باسل السيسي

عضو جمعية "شركات السياحة: أغلبية المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية

فيما تحدث أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عن أن أغلبية المتقدمين لبرامج الحج السياحي 2024 اختاروا البرامج الاقتصادية بسبب ملاءمة أسعارها، مشيرًا إلى أن نسبة المتقدمين للبرامج الاقتصادية ستصل إلى 85-90% من إجمالي المتقدمين.

وأوضح "وحيد"، في حديثه، أن شركات السياحة تنظم صنفين من برامج الحج، الأول الحج السياحي الذي خُصص له 23 ألف تأشيرة عبر قرعة إلكترونية، والثاني برامج حج تجارية خارج نطاق القرعة.



أحمد وحيد

صاحب شركة سياحية: ارتفاع الدولار أساس غلاء "الحج"

انتقلنا بعد ذلك إلى أصحاب الشركات، فكانت البداية مع خالد عمار، صاحب شركة سياحية، أوضح أن ارتفاع أسعار برامج الحج تعود لعدة أسباب، يأتي على رأسها انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتين منذ العام الماضي، مع دفع معظم تكاليف الرحلات بالعملات الأجنبية، أيضًا زيادة أسعار تذاكر الطيران، إلى جانب ارتفاع الأسعار في السعودية بنسبة 20% سنويًا.

وأوضح "عمار"، في حديثه مع "الدستور"، أن الزيادة معقولة مقارنةً بما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة اشترطت أيضًا التقدم للحج لمن لم يسبق لهم أداء الحج من قبل.

*بحسب القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، صدر بغرض تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

صاحب إحدى شركات الحج والعمرة: أعداد الحجاج انخفضت عن العام الماضي

والتقط منه أطراف الحديث، علي كمال، صاحب إحدى شركات الحج والعمرة، فأكد حدوث انخفاض في أعداد المتقدمين للحج السياحي مقارنة بالموسم الماضي، مرجعًا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى لارتفاع أسعار برامج الحج.

وأوضح "كمال"، في حديثه مع "الدستور"، أن أسعار برامج الحج تتراوح بين 191 ألف جنيه للبرنامج البري و450 ألف جنيه لبرنامج الخمس نجوم، بحسب المسافة عن الحرم وفئة الفندق، مؤكدًا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة وفقًا لقرارات السلطات السعودية، على أن تدرس أسباب الزيادة من قِبل اللجنة العليا للحج والعمرة.

*وفقًا لقانون تنظيم الحج، تتولى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة، تنظيم رحلات الحج كل عام، بينما الجهات المنفذة للحج هي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة.

مسئول السياحة الدينية: سبب الزيادة رفع سعر صرف الريال

وأوضح محمود فاروق، مسئول السياحة الدينية في إحدى الشركات السياحية، أن هناك زيادة كبيرة في أسعار موسم الحج، بالنسبة للوصول البري زادت أسعاره من من 145 ألف إلى 190 ألف جنيه، أما الطيران زاد من 180 إلى 230 ألف جنيه، إلى جانب تذكرة الطيران فيصل السعر إلى 260 ألف جنيه، أما الدرجة الاقتصادي الخمس نجوم فتصل إلى 450 ألف بجانب تذكرة الطيران، مشيرًا إلى أن سبب الزيادة هو رفع سعر صرف الريال.

وأوضح "فاروق"، في حديثه مع "الدستور"، أن التقديم للحج يكون من خلال تقديم صورة البطاقة و20 ألف جنيه جدية حجز، ثم تقوم وزارة السياحة بعمل قرعة إلكترونية بحسب النسب المقررة إلى كل فئة من فئات الحج المختلفة، ومن يظهر اسمه في القرعة يقدم باقي المبلغ، ومن لم يكن له نصيب يسترد المبلغ من بنك مصر بصورة البطاقة بعد إعلان موعد الاسترداد من خلال وزارة السياحة المصرية.