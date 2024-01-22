كم أسعار عمرة رجب 2024؟ وموعد الزيارة والأوراق المطلوبة

كم أسعار عمرة رجب 2024؟ من التساؤلات التي طرحها المواطنين عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتجه العديد من المواطنين إلى محركات البحث، بحثاً عن تفاصيل رحلات عمرة.

كم أسعار عمرة رجب 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المختلفة عن أسعار عمرة رجب 2024، يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل كل ما يخص أسعار رحلات عمرة شهر رجب المبارك، وفق ما توقعات وما أعلنته بعض الشركات السياحية.

عمرة شهر رجب

كشفت شركات السياحة عن برامج عمرة شهر رجب لعام 1445هـ/2024، وعدد أيامها 15 يوما، (10 ليال منها بمكة المكرمة و4 ليال بالمدينة المنورة)، وجاءت أسعارها كالتالي:

أسعار عمرة رجب

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية نحو 32700 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية نحو 30500 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية نحو 28500 جنيه.

- مع مراعاة اختلاف الأسعار وفقا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

ويشمل برنامج العمرة ما يلي:

- تذاكر الطيران علي كل من خطوط السعودي ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

برنامج عمرة رجب 2024-1445

يتضمن برنامج عمرة رجب ما يلي:

- الطيران: السعودي ومصر للطيران «القاهرة/ المدينة – جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكه بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

الأوراق المطلوبة لعمرة رجب 2024

- جواز سفر حديث صالح لمدة «سنة».

- 2 صورة شخصية (6×4) لكل معتمر «خلفية بيضاء».

الجدير بالذكر أنه يتم احتساب سعر صرف الريال على 10.50، وفي حالة دفع 50% من البرنامج يعفي من أي زيادة نظرًا لسعر الريال، وكذلك تم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 8500 جنيه طيران مباشر وأي زيادة تضاف على تكلفة البرنامج، مع العلم أنَّ الأسعار أيضًا تختلف من شركة سياحية لآخرى.