الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم أسعار عمرة رجب 2024؟ وموعد الزيارة والأوراق المطلوبة

عمرة
عمرة

كم أسعار عمرة رجب 2024؟ من التساؤلات التي طرحها المواطنين عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتجه العديد من المواطنين إلى محركات البحث، بحثاً عن تفاصيل رحلات عمرة.

كم أسعار عمرة رجب 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المختلفة عن أسعار عمرة رجب 2024، يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل كل ما يخص أسعار رحلات عمرة شهر رجب المبارك، وفق ما توقعات وما أعلنته بعض الشركات السياحية.

عمرة شهر رجب

كشفت شركات السياحة عن برامج عمرة شهر رجب لعام 1445هـ/2024، وعدد أيامها 15 يوما، (10 ليال منها بمكة المكرمة و4 ليال بالمدينة المنورة)، وجاءت أسعارها كالتالي:

أسعار عمرة رجب

  • - بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية نحو 32700 جنيه.
  • - بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية نحو 30500 جنيه.
  • - بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية نحو 28500 جنيه.
  • - مع مراعاة اختلاف الأسعار وفقا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

أسعار عمرة رجب 2024.. تفاصيل البرامج والأسعار والأوراق المطلوبة

أسعار عمرة رجب 2024

ويشمل برنامج العمرة ما يلي:

- تذاكر الطيران علي كل من خطوط السعودي ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

برنامج عمرة رجب 2024-1445

يتضمن برنامج عمرة رجب ما يلي:

- الطيران: السعودي ومصر للطيران «القاهرة/ المدينة – جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكه بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

أسعار عمرة شهر شعبان لعام 2024 وخطوات التأكد من باركود العمرة

الأوراق المطلوبة لعمرة رجب 2024

- جواز سفر حديث صالح لمدة «سنة».

- 2 صورة شخصية (6×4) لكل معتمر «خلفية بيضاء».

الجدير بالذكر أنه يتم احتساب سعر صرف الريال على 10.50، وفي حالة دفع 50% من البرنامج يعفي من أي زيادة نظرًا لسعر الريال، وكذلك تم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 8500 جنيه طيران مباشر وأي زيادة تضاف على تكلفة البرنامج، مع العلم أنَّ الأسعار أيضًا تختلف من شركة سياحية لآخرى.

اقرأ أيضاً

"السياحة" تستهدف جذب العرب.. و"عمرة بلس" لاستقطاب المعتمرين

كم أسعار عمرة رجب 2024 اسعار عمرة رجب 2024 عمرة رجب 2024 عمرة رجب أسعار عمرة رجب عمرة

الأكثر قراءة

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

مفاجأة صادمة عن السبب الحقيقى وراء العملية العسكرية فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس