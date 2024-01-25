سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر
ينشر موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليوم بعرض أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وذلك لأهميتهم في حركة الاستثمار أو للسفر إلى الخارج.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25 يناير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
8.2199 جنيه للشراء
8.2554 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم
يورو
33.5708 جنيه للشراء
33.7263 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.2738 جنيه للشراء
39.4536 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5025 جنيه للشراء
4.5220 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9428 جنيه للشراء
2.9562 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9526 جنيه للشراء
2.9656 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء
35.7903 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء
20.9946 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء
100.6979 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3918 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.3398 جنيه للشراء
20.4296 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1313 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء
8.4932 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء
4.3255 جنيه للبيع