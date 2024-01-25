سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر 

ينشر موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليوم بعرض أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وذلك لأهميتهم في حركة الاستثمار أو للسفر إلى الخارج.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25 يناير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري



8.2199 جنيه للشراء

8.2554 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع









أسعار العملات اليوم

يورو

33.5708 جنيه للشراء

33.7263 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.2738 جنيه للشراء

39.4536 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5025 جنيه للشراء

4.5220 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9428 جنيه للشراء

2.9562 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9526 جنيه للشراء

2.9656 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6219 جنيه للشراء

35.7903 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9040 جنيه للشراء

20.9946 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1565 جنيه للشراء

100.6979 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3918 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.3398 جنيه للشراء

20.4296 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1313 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4548 جنيه للشراء

8.4932 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3069 جنيه للشراء

4.3255 جنيه للبيع

