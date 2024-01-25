الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر 

الدولار
الدولار

ينشر موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليوم بعرض أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وذلك لأهميتهم في حركة الاستثمار أو للسفر إلى الخارج.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25 يناير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 
 30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سعر صرف  الدولار في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك مصر  

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر  

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 
 

8.2199 جنيه للشراء 
8.2554 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي  أمام الجنيه المصري في  البنك الأهلي المصري  

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في  بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري   

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في  بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في  البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الأربعاء

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 خلال منتصف التعاملات


 

أسعار العملات اليوم 

يورو 
33.5708 جنيه للشراء 
33.7263 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.2738 جنيه للشراء 
39.4536 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.5025 جنيه للشراء 
4.5220 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9428 جنيه للشراء 
2.9562 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9526 جنيه للشراء 
2.9656 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء 
35.7903 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء 
20.9946 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء 
100.6979 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3918 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.3398 جنيه للشراء 
20.4296 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء 
82.1313 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء 
8.4932 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء 
4.3255 جنيه للبيع 
 

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