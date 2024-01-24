توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع مفاجئ في المعدن الأصفر

يحرص الشباب في بداية حياتهم الزوجية معرفة توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة فهناك ارتفاع مفاجئ في المعدن الأصفر عقب سلسلة ارتفاعات متواصلة لأسعار الذهب في مصر، في الأيام القليلة الماضية، وقد جاء آخرها أمس، بتسجيل عيار 21 زيادة السعر بنحو مبلغ 230 جنيهًا، لكي يصل لـ3650 جنيهًا، مع صعود سعر الجنيه الذهب بقيمة 2160 جنيهًا ليسجل 29200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة وسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يناير 2024.

وأفادت منصة جولد بيليون بتحليل بشأن أسعار الذهب بأن أسعار المعدن الأصفر وصلت لمستوى مبلغ 3430 جنيها للجرام، ولكي يحقق مستوى تاريخيًا جديدًا حينها، لكي تدخل الأسعار في تصحيح سلبي وصل خلاله لمبلغ 3370 جنيهًا للجرام، قبل أن يبدأ الارتفاع من جديد ليسجل مستوى تاريخي جديد عند قيمة 3650 جنيهًا للجرام الواحد.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأشار التحليل إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب المحلي في أسواق الصاغة قد جاء مدعومًا بعدد من العوامل، ومنها ارتفاع أسعار دولار الصاغة التحوطي الذي سيتم تسعير الذهب من خلاله، وأيضا توقف البنوك عن التعامل بجميع البطاقات البنكية خارج مصر.

وقال ناجى فرج، بصفته مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية مؤخرًا، سيرجع إلى الارتفاع العالمي لأسعار المعادن الأصفر، منوها بأن أسعار الذهب عالميًا قد ارتفعت فى البورصات عقب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، إضافة إلى إعلانه عن احتمالية التراجع لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

سعر الذهب في مصر اليوم

ويرصد «الدستور»، في السطور التالية، آخر تحديث لجميع أسعار الذهب المحلية اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة، طبقا للموقع الرسمي في شعبة الذهب والمجوهرات، إضافة إلى أسعار أوقية الذهب عالميًا.

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سعر الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصري والسعر العالمي

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مبلغ 4000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 3500 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو مبلغ 3000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم وصل 28000 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

أما عن سعر أوقية الذهب فبلغ 2027 دولارًا.